Часто перехідний сезон з осені на зиму не дивує нас чимось новим, пише 24 Канал. Найчастіше це трендові позиції, які були в моді ще восени та плавно перейшли до зимового сезону.

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Відтінок металік

Сріблястий став головним відтінком року і не втрачатиме популярності аж до 2024 року. Взимку можете робити ставки на пуховики, штани у відтінку металік, обирати для себе цікаві сумки та взуття.



Модні тренди на осінь 2023 / Фото Pinterest

Хутряна тканина

Бренд Max Mara перевипустив свої легендарні шуби Teddy Bear, яким цього року виповнилося 10 років, тож, ймовірно, що нас чекає новий модний "бум" на ці теплі шубки.



Модні тренди на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шафа завалена речима, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Шкіряні речі

Вбрання зі шкіри виглядає красиво не лише у літніх та осінніх аутфітах. Стилізуйте шкіряні штани з теплим светром, спідниці зі шкіри довжини максі з водолазкою, а шкіряну спідницю з чоботами челсі.



Модні тренди на осінь 2023 / Фото Pinterest

Светр на блискавці

Такий светр – не новинка, але він досі залишається затребуваним та стильним серед модниць. Обирайте для себе базові кольори та поєднуйте з цікавим низом – штанами, джинсами, лосинами чи спідницями.



Модні тренди на осінь 2023 / Фото Pinterest