Тренди весільних суконь на сезон весна-літо 2023: що пропонують дизайнери

Весільна мода постійно змінюється. Окрім класичних весільних силуетів бренди почали пропонувати нареченим ще більше цікавіших образів на будь-який смак.

Для сезону весна-літо 2023 дизайнери роблять ставку на весільні сукні з делікатних матеріалів, які чудово окреслюють фігуру, створюють сукні з об’ємними рукавами, плаття декоровані бантами різних кольорів та сукні з мерехтінням.

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У центрі уваги також опинилися білі штанні костюми, весільні сукні в блакитних відтінках, образи з асиметричною лінією декольте та сукні з квітковими аплікаціями.

Банти

Бренди прикрашають мінімалістичні сукні величезним бантом на талії, шлейках, а також декорують фату бантом із білої стрічки.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram

Об’ємні рукави

Об’ємні рукави вже не перший сезон прикрашають весільні сукні. Ще у 1981 році принцеса вибрала вінчальний образ з пишними рукавами. Такі об’ємні рукави будуть актуальними в наступному сезоні.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram

Делікатні тканини

На зміну пишним сукням прийшли ніжні образи з делікатних тканин, які мають дуже елегантний та вишуканий вигляд. Зверніть увагу на класичну силуетну сукню з довгими рукавами з відкритими ключицями, яку представив бренд Elie Saab. Красиво виглядає біла напівпрозора сукня та вбрання з делікатної сітки.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram

Асиметричні декольте

Асиметрія завжди додає цікавинки навіть найпростішій сукні. У колекціях на весняно-літній сезон бренди зробили асиметричною лінію декольте.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram

Квітчасті аплікації

У новому сезоні квітчасті візерунки на весільних сукнях набули нового прочитання. Бренди переосмислили флористичні дизайни й запропонували великі аплікації на весільних сукнях.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram

Сяяння

Мерехтливі образи були притаманні для вечірніх виходів, однак зараз актуальними сяйливими сукнями є також весільні вироби.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram

Штанні костюми

Чимало наречених відмовляються від традиційних весільних суконь та роблять ставку на штанні костюми. Вони не лише внесуть родзинки до весільного образу, але й прослужать вам ще довго, оскільки костюм можна вдягати потім на різноманітні важливі чи святкові події.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram

Блакитні кольори

Цього сезону весна-літо 2023 в центрі уваги опинилися всі відтінки блакитного кольору. Sareh Nouri, Allison Webb та Legends Remove Keveza ризикнули й запропонували блакитні весільні сукні як новий модний тренд.



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram



Трендові весільні сукні на весняно-літній сезон 2023 / Фото з Instagram