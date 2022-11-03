Для сезона весна-лето 2023 дизайнеры делают ставку на свадебные платья из деликатных материалов, прекрасно очерчивающих фигуру, создают платья с объемными рукавами, платья декорированные бантами разных цветов и платья с мерцанием.

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В центре внимания также оказались белые брюки, свадебные платья в голубых оттенках, образы с асимметричной линией декольте и платья с цветочными аппликациями.

Банты

Бренды украшают минималистические платья огромным бантом на талии, бретельках, а также декорируют фату бантом из белой ленты.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram

Объемные рукава

Объемные рукава уже не первый сезон украшают свадебные платья. Еще в 1981 году принцесса выбрала венчальный образ с пышными рукавами. Такие объемные рукава будут актуальны в следующем сезоне.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram

Нежные ткани

На смену пышным платьям пришли нежные образы из деликатных тканей, которие имеют очень элегантный и изысканный вид. Обратите внимание на классическое силуэтное платье с длинными рукавами с открытыми ключицами, которое представил бренд Elie Saab. Красиво смотрится белое полупрозрачное платье и наряд из деликатной сетки.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram

Ассиметричные декольте

Асимметрия всегда добавляет достопримечательности даже самому простому платью. В коллекциях на весенне-летний сезон бренды сделали асимметричную линию декольте.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram

Цветочные аппликации

В новом сезоне цветастые узоры на свадебных платьях приобрели новое прочтение. Бренды переосмыслили флористические дизайны и предложили большие аппликации на свадебных платьях.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram

Сияние

Мерцающие образы были присущи вечерним выходам, однако сейчас актуальными сияющими платьями являются также свадебные изделия.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram

Штановые костюмы

Многие женихы отказываются от традиционных свадебных платьев и делают ставку на штанные костюмы. Они не только внесут изюм в свадебный образ, но и прослужат вам еще долго, поскольку костюм можно одевать затем на различные важные или праздничные события.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram

Голубые цвета

В этом сезоне весна-лето 2023 года в центре внимания оказались все оттенки голубого цвета. Sareh Nouri, Allison Webb и Legends Remove Keveza рискнули и предложили голубые свадебные платья в качестве нового модного тренда.



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram



Трендовые свадебные платья на весенне-летний сезон 2023 / Фото с Instagram