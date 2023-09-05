Тренди на осінь 2023: як виглядають найстильніші речі сезону

Стилістка Яна Платонова розповіла про найпопулярніші позиції серед трендів осені та розповіла про кілька важливих моментів, які потрібні для розуміння сезонних тенденцій.

Стилістка зазначила, що подіум завжди гіперболізований, він має мало спільного з образами для життя, проте дуже красномовно ілюструє основні тенденції.

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"Розуміючи їх суть і природу, можна вже предметно "пристосовувати до життя" і забирати в свої гардероби", – додала Яна Платонова.

Вона зазначила, що показує лише основні напрямки і тенденції, а вже з них кожен може вичленовувати для себе окремі речі і тренди.

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"Вивчати колекції варто не лише заради того, щоб бути в курсі трендів, це також потужно тренує ваше око, ви вчитеся бачити і відчувати нові силуети – це основа будь-якого модного циклу", – заявила стилістка.

Feather

Цієї осені шукайте для особливих випадків вбрання з пір’ям, яке буде вітатися на будь-яких елементах гардероба.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Mettalic

Вбрання металік зовсім не втрачає популярності, а навпаки, стає все більш популярним. Тож на осінь обирайте штани чи сумку в цьому відтінку.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Lace

Мереживо повертається в моду, тож можете обирати для себе стильні сукні чи лонгсліви.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Bold Shoulders

Об’ємні плечі знову в моді. Саме тому можете сміливо робити акцент на жакетах з масивними плечима, пальтами чи шубами.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Hood

Каптур кілька сезонів тому вривався у модні тренди, але мода на нього швидко минула. Цього сезону він знову з’являється на сукнях, топах і светрах.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Red

Червоний – найпопулярніший колір осені. У цьому соковитому відтінку можете обирати все, що припаде вам до душі – від светрів і світшотів до верхнього одягу.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Total Grey

Сірий – надзвичайно універсальний колір, а восени він є особливо популярним. Обирайте для себе сірий лонгслів зі штанами палаццо та довершуйте цей ансамбль сірим пальто.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Black & White

Ахроматичні кольори завжди актуальні, а в цьому сезоні вони ще й в тренді, тож не опустіть можливості приміряти на собі стильне вбрання.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua