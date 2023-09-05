Стилістка зазначила, що подіум завжди гіперболізований, він має мало спільного з образами для життя, проте дуже красномовно ілюструє основні тенденції.

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"Розуміючи їх суть і природу, можна вже предметно "пристосовувати до життя" і забирати в свої гардероби", – додала Яна Платонова.

Вона зазначила, що показує лише основні напрямки і тенденції, а вже з них кожен може вичленовувати для себе окремі речі і тренди.

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"Вивчати колекції варто не лише заради того, щоб бути в курсі трендів, це також потужно тренує ваше око, ви вчитеся бачити і відчувати нові силуети – це основа будь-якого модного циклу", – заявила стилістка.

Feather

Цієї осені шукайте для особливих випадків вбрання з пір’ям, яке буде вітатися на будь-яких елементах гардероба.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Mettalic

Вбрання металік зовсім не втрачає популярності, а навпаки, стає все більш популярним. Тож на осінь обирайте штани чи сумку в цьому відтінку.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Lace

Мереживо повертається в моду, тож можете обирати для себе стильні сукні чи лонгсліви.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Bold Shoulders

Об’ємні плечі знову в моді. Саме тому можете сміливо робити акцент на жакетах з масивними плечима, пальтами чи шубами.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Hood

Каптур кілька сезонів тому вривався у модні тренди, але мода на нього швидко минула. Цього сезону він знову з’являється на сукнях, топах і светрах.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Red

Червоний – найпопулярніший колір осені. У цьому соковитому відтінку можете обирати все, що припаде вам до душі – від светрів і світшотів до верхнього одягу.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Total Grey

Сірий – надзвичайно універсальний колір, а восени він є особливо популярним. Обирайте для себе сірий лонгслів зі штанами палаццо та довершуйте цей ансамбль сірим пальто.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua

Black & White

Ахроматичні кольори завжди актуальні, а в цьому сезоні вони ще й в тренді, тож не опустіть можливості приміряти на собі стильне вбрання.



Тренди осені 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua