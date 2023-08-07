Тренди осені 2023: що буде модним у новому сезоні

До осені залишилося зовсім трохи, а це означає, що час подумати про головні тренди нового сезону.

Якщо ви плануєте гардероб на осінь, то перш за все дізнайтеся, які тренди будуть переважати та що запропонували нам на подіумі світові дизайнери.

Цікаво Трендовий жакет осені 2023: вам треба додати його до свого гардероба

Британські редактори вивчили всі представлені колекції для сезону осінь-зима 2023/24 та визначили 5 головних тендецій, які будуть переважати восени.

Люксова основа

Осінньо-зимові подіуми Gucci, Bottega Veneta, Khaite, Coach та Versace представили доволі носибельні образи на подіумах. Часто образи відомих брендів не надто підходять для повсякденного вбрання, втім цього разу аутфіти з колекцій можна на 100% повторити у реальному житті. Британські редактори радять додати до гардеробу базові речі, які завжди будуть в моді.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Червоний колір

Восени 2023 року в тренді буде червоний колір. Він був майже у всіх колекціях. Смілий червоний залюбки поєднається з будь-якими нейтральними відтінками.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Жакет приталений

Жакети оверсайз все ще залишаються в моді, але разом з цим варто додати до свого гардероба приталені блейзери.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Пишні спідниці

Якщо ви вже достатньо наносились спідниці максі, джинсової спідниці чи атласної, радимо зробити ставку на об’єм. Саме вони будуть модними в новому сезоні.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Помітний верхній одяг

Цього сезону верхній одяг вийде на перший план. Дизайнери хочуть, щоб у вашому образі була помітна куртка, пальто, тренч чи дублянка.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear