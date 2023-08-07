Якщо ви плануєте гардероб на осінь, то перш за все дізнайтеся, які тренди будуть переважати та що запропонували нам на подіумі світові дизайнери.

Цікаво Трендовий жакет осені 2023: вам треба додати його до свого гардероба

Британські редактори вивчили всі представлені колекції для сезону осінь-зима 2023/24 та визначили 5 головних тендецій, які будуть переважати восени.

Люксова основа

Осінньо-зимові подіуми Gucci, Bottega Veneta, Khaite, Coach та Versace представили доволі носибельні образи на подіумах. Часто образи відомих брендів не надто підходять для повсякденного вбрання, втім цього разу аутфіти з колекцій можна на 100% повторити у реальному житті. Британські редактори радять додати до гардеробу базові речі, які завжди будуть в моді.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Червоний колір

Восени 2023 року в тренді буде червоний колір. Він був майже у всіх колекціях. Смілий червоний залюбки поєднається з будь-якими нейтральними відтінками.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Жакет приталений

Жакети оверсайз все ще залишаються в моді, але разом з цим варто додати до свого гардероба приталені блейзери.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Пишні спідниці

Якщо ви вже достатньо наносились спідниці максі, джинсової спідниці чи атласної, радимо зробити ставку на об’єм. Саме вони будуть модними в новому сезоні.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear

Помітний верхній одяг

Цього сезону верхній одяг вийде на перший план. Дизайнери хочуть, щоб у вашому образі була помітна куртка, пальто, тренч чи дублянка.



Тренди осені 2023 / Фото з Who What Wear