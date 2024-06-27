Дізнавайтеся вже зараз: 6 трендів осені, які будуть на піку популярності

Влітку не хочеться зовсім думати про осіннє вбрання, втім за 2 місяці таки розпочнеться новий сезон, а модні фахівці вже визначили тренди, які з’являться у наших гардеробах.

Цього року осінь потішить нас красивим вбранням, яке захочуть приміряти на собі всі модниці. У тренді будуть природні відтінки: сливовий, зелений та коричневий, а носити ми здебільшого будемо класичні образи.

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Жіночність

Восени в моді будуть стилізації в дусі 1950-1960-х років. Дизайнери представили мідіспідниці зі складками, штани кльош, боді, зав'язані на плечах светри та пальта округлого силуету. З аксесуарів у пошані будуть клатчі розміру максі.



Актуальне вбрання на осінь 2024 / Фото Vogue

Бохо

Стиль бохо активно просочується в наші тренди та вже восени повністю захопить моду на вбрання. Бохостилістика вразить контрастом, рюшами та багатошаровістю.



Названо головні тренди осені 2024 / Фото Vogue

Бабусин шик

А от цікавим трендом стане вбрання в бабусиному стилі. Можете сміливо додавати в образи восени речі в бабусиному стилі. Більше порцій для натхнення з’явиться в образах модниць вже у вересні чи жовтні.



Актуальне вбрання на осінь 2024 / Фото Vogue

Картатість

Восени найпопулярнішим принтом стане шотландська клітинка. У моді будуть картаті штани, сукні, спідниці та сумки, які повністю заполонять ваш гардероб.



Названо головні тренди осені 2024 / Фото Vogue

Діловий стиль

Найпопулярнішими восени стануть жакети, палаццо та костюми. У моді буде чітка структура, тонкі лінії, чорний та сірий кольори й тонка смужка.



Актуальне вбрання на осінь 2024 / Фото Vogue

Преппі

Стиль преппі стає особливо популярним з початком навчального сезону в осінню пору, тож він вчергове захопить образи восени 2024 року. Обирайте для себе бомбери, жилетки, лофери та спідниці в складки.



Названо головні тренди осені 2024 / Фото Vogue

Восени 2024 року в моді буде багато чорного кольору, леопардових принтів та речей у морській естетиці.