13 головних трендів осені: що буде в моді у новому сезоні

Наближення нового сезону завжди спонукає нас дізнатися про нові тренди. Майбутня осінь буде багатою на тенденції, тож радимо вам придивитися до того, що презентували дизайнери на Тижні моди.

Серед представлених позицій, є ті тренди, які ми знаємо і любимо, та разом із тим є абсолютно нові стилі, деталі і принти. У добірці трендового вбрання ви можете обрати для себе повсякденний одяг, для урочистих заходів чи інших святкових подій.

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Офісний стиль

Офісний стиль став головною зіркою серед трендів осіннього сезону. Бренди демонстрували штанні костюми, жакети, сорочки та навіть краватки. Діловий стиль восени повинні спробувати всі.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Чорно-білі поєднання

Мінімалістичні чорно-білі поєднання у тренді! Найпопулярнішими речами в цих комбінаціях є елементи ділового стилю: жакети, сорочки, штани.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Денім

Денім є візиткою 2023 року, тож восени без нього не обійтися. Восени одягайте денімову куртку з джинсами чи сорочку зі спідницею.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Еко-шкіра

Останні кілька років екошкіра стала справжнім фаворитом, тож не здає своїх позицій у новому сезоні. Поєднуйте шкіру з усіма можливими матеріалами.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Чорна сукня

Чорна сукня — класика на всі часи, запроваджена славетною Коко Шанель. Тож не забувайте про цю сукню восени, адже вона буде такою ж актуальною, як і в інші сезони.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Усі відтінки бежевого

Дизайнери представили для нового сезону дуже багато вбрання у бежевому кольорі. Ви навіть можете створювати з бежевим багатошарові образи.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Картатий принт

Цей принт знову буде популярним у новому сезоні. Обирайте для себе чорно-білі чи червоно-чорні сорочки, які можете застосувати в буденних образах.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Принт polka dot

Дизайнери повернули на подіум принт polka dot. Нехай цей принт буде головним у вашому образі. Довершіть аутфіт лише мінімалістичними аксесуарами та однотонним класичним вбранням.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Прозорі тканини

Такі відверті тканини залишаються у фокусі в осінньому сезоні. Гарно виглядають такі лонгсліви з фактурними речами чи шкірою.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Квіти

І хоч чимало людей вважають квіти літнім трендом, дизайнери зробили їх зірками колекцій в осінньому сезоні.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle

Банти

У новому сезоні дизайнери зробили банти центральним елементом всіх показів. Мова йде не лише про вбрання з бантиками, але й про взуття.



Тренди осені 2023 / Фото з Elle