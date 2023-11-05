Як правило, осінній стиль здебільшого зосереджений на класиці та разом із цим, в моду вриваються цікаві речі, які просто неможливо оминути увагою, пише 24 Канал.

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Зібране в цій добірці вбрання складається виключно з тих речей, які ввели в моду дизайнери та інфлюенсери. Всі вони стануть чудовим доповненням до вашого осіннього гардероба.

Міні угги

Наприкінці осені в моду входять міні угги. Це взуття було популярним ще минулого року, втім цього сезону не здає своїх позицій. У моді цього року залишаються угги Classic Ultra Mini на високій платформі та модель-сліпони Tasman орнаментною облямівкою. Інфлюенсери носять їх з білими шкарпетками та поєднують з джинсами різних фасонів.

Довге пальто

Обирайте пальто на осінь у стилі Old Money. Воно повинно бути функціональним та добре поєднуватися з вашим стилем. Робіть ставку на чорне пальто мінімалістичного фасону на ґудзиках чи поясі.

Червоний колір

Червоний став головним кольором року за 2023 рік. Він буде вдало виділятися на тлі чорного, коричневого чи сірого вбрання в осінню пору. Радимо вам зупинити свій вибір на светрі, світшоті чи яскравій червоній сумці.

Монохром

Образи витримані в одному кольорі неймовірно гарно виглядають в осінню пору. Якщо у вас є база верхнього та нижнього одягу в одному кольорі, то ви зможете легко стилізувати монохромний аутфіт. Такі образи стали сильно популярними цієї осені.