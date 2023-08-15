Забудьте те, що було: Андре Тан назвав головні тренди осені 2023

Вже за кілька тижнів настане осінь, тож час оновляти гардероб. Український модельєр Андре Тан розповів головні тренди цього сезону, які допоможуть вам бути стильними та впевненими у собі.

Варто звертати увагу на поєднання кольорів, фактури, а також особливості взуття, з яким будете поєднувати свої аутфіти. Детальніше про це розповідаємо далі.

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Монохром

У цьому сезоні актуальними будуть комплекти одягу в одному кольорі. Серед трендових – бордовий, бежевий, чорний, сірий або коричневий. Особливу увагу приділіть підбору відтінків, щоб вони гармонійно поєднувалися. Варто обирати у гардероб костюми-трійки, широкі штани та строгі жакети.



Монохром – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Повернення нульових

Широкі карго, кардигани з ґудзиками не втрачають актуальності вже кілька сезонів. Не стане винятком й осінь 2023. Однак цього сезону акцент зміститься на аксесуари 2000-х: футуристичні окуляри, ланцюжки, масивні прикраси, блискучі сумки.



Аксесуари 2000-х – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Фактурна шкіра

Цей матеріал майже щороку входить до головних трендів осені та зими, однак є певні нюанси. Цього року популярними будуть вироби зі штучної шкіри, яка імітує фактуру рептилій, або ж з вишивкою.



Фактурна шкіра – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Костюм у смужку

Таке вбрання є не лише ефектним елементом ділового образу, але й легко стилізується з іншими речами, підкреслює фігуру та пасує для будь-яких подій.



Костюм у смужку – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана

Високі чоботи

Цього сезону у тренді будуть високі чоботи до колін, які візуально подовжують силует та є практичними в носінні. І це взуття можна поєднувати як з романтичними образами, так і з зухвалими аутфітами.



Високі чоботи – тренд осені 2023 / Фото з інстаграму Андре Тана