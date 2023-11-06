Тренди моди з тік току: що треба знати про old money, cozy girl і vanilla girl

Тік ток вже давно задає тренди щодо стилю не гірше, ніж інстаграм. Західні закордонні знаменитості демонструють на собі модні образи, які потім застосовують їх на собі у нас.

Рекомендації у тік тоці з’являються у нашій стрічці згідно з тим, який контент нам подобається, пише 24 Канал. Це залежить від того, яку тривалість часу ми переглядаємо ролик, чи лайкаємо його, зберігаємо чи пересилаємо комусь.

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Відповідно до наших вподобань і формується добірка відеороликів, які нам найчастіше потрапляють в стрічку. Якщо ви любите моду і слідкуєте за трендами, то точно маєте знати, що з тік току до нас прийшли три напрямки, які зараз є найбільш популярними – це old money, cozy girl і vanilla girl.

Old Money

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Наприкінці весни естетика Old Money підірвала тік ток. Всі навколо почали шаленіти від вбрання, яке називається "тиха розкіш". До стилю Old Money входить стриманий та елегантний одяг, в нейтральних відтінках, без модних навіювань. Це вбрання, яке належить до базового гардероба та дорого виглядає.

Тік ток нагадав усім про цей витончений стиль, тож естетика стилю по-трохи перемістилася в простори інстаграму, де інфлюенсерки намагаються створювати свої образи у стилі Old Money. Цей тренд досі ще актуальний.

Cozy girl

Цей напрямок залучає до свого стилю затишні светри, кардигани, светри, угги та шапки з шарфами. Естетика Cozy girl присвячена осінньому вайбу, який помалу має перетекти в зимовий стиль засніжених міст та наших комфортних зимових аутфітів.

Стиль відсилається до домашнього затишку, тож ваші образи мають бути охайними та простими. На основі білого, молочного, сірого, коричневого та бежевого кольору складіть образ із в’язаного светра, утеплених лосінів, білих довгих шкарпеток, уггів, дублянки та шапки біні.

Vanilla girl

Цей тренд зародився в тік тоці ще минулого року, втім зараз переживає свою другу хвилю популярності. До цього стилю входять образи "ванільної дівчини" і того життя, яке вона живе. Уявіть собі прогулянку ранковим містом з кавою в руках, пекарню з сінабонами, безліч різноманітних кремів у ванній, свічки в оселі та білосніжні простині. Тепер розумієте, як має виглядати ця дівчина?

Вбрання її має складатися зі світлих речей, які приємні на дотик – кашемірові светри, лляні сорочки, трикотажні штани, дублянка, теплі рукавиці та миловидні об’ємні банти, які довершують зачіску.