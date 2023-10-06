Найстильніший одяг на Тижні моди в Парижі: що ми будемо носити навесні

Восени всі бренди презентують колекції на весняно-літній період. Нещодавно у Парижі завершився Тиждень моди, тож fashion-експерти визначили, що буде в моді у 2024 році.

До прикладу, трендовий червоний колір в новому сезоні зміниться на блідо-жовтий відтінок. Бахрома відійде на другий план, натомість з’явиться на вбранні ворсистість, а квіткові аплікації на вбранні отримають нове прочитання.

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Вирізи на животі

У новому сезоні дизайнери продовжать тенденцію на сміливі вирізи. У моді будуть сукні з вирізами на животі.



Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue

Ворсистість

У Парижі на подіумі домінувала ворсистість серед вбрання. Затишні волохаті силуети вже знайдуть своє місце на вбранні навесні 2024 року.



Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue

Абстрактні квіти

Паризькі дизайнери вирішили дати квітам нову інтерпретацію та застосували абстрактний підхід до флористичних візерунків. Це можуть бути сукні з квітковими аплікаціями різних розмірів чи одна велика квітка на сукні.



Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue

Колір вершкового масла

Французькі бренди вирішили віддати перевагу блідо-жовтому кольору у своїх колекціях на весняно-літній сезон. У моді будуть речі відтінку вершкового масла, лимонного сорбету тощо.



Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue

Елегантна прозорість

Тренд на прозорі речі не збирається виходити з моди. Навпаки, дизайнери знаходять для себе щоразу нові ідеї та створюють цікаве та стильне вбрання, в основу якого входить прозорий матеріал.



Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue