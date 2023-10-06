До прикладу, трендовий червоний колір в новому сезоні зміниться на блідо-жовтий відтінок. Бахрома відійде на другий план, натомість з’явиться на вбранні ворсистість, а квіткові аплікації на вбранні отримають нове прочитання.
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Вирізи на животі
У новому сезоні дизайнери продовжать тенденцію на сміливі вирізи. У моді будуть сукні з вирізами на животі.
Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue
Ворсистість
У Парижі на подіумі домінувала ворсистість серед вбрання. Затишні волохаті силуети вже знайдуть своє місце на вбранні навесні 2024 року.
Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue
Абстрактні квіти
Паризькі дизайнери вирішили дати квітам нову інтерпретацію та застосували абстрактний підхід до флористичних візерунків. Це можуть бути сукні з квітковими аплікаціями різних розмірів чи одна велика квітка на сукні.
Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue
Колір вершкового масла
Французькі бренди вирішили віддати перевагу блідо-жовтому кольору у своїх колекціях на весняно-літній сезон. У моді будуть речі відтінку вершкового масла, лимонного сорбету тощо.
Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue
Елегантна прозорість
Тренд на прозорі речі не збирається виходити з моди. Навпаки, дизайнери знаходять для себе щоразу нові ідеї та створюють цікаве та стильне вбрання, в основу якого входить прозорий матеріал.
Трендовий одяг на весняно-літній сезон 2024 / Фото Vogue