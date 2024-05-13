Тренди літнього сезону: стилістка розповіла, які речі варто додати до свого гардероба

Дизайнери придумали цікаве вбрання для весняно-літнього сезону, яке одразу сподобалося всім модницям. До літа залишилося зовсім трохи, тому радимо зосередити свою увагу на кількох елементах гардероба, які будуть актуальними саме в цю пору.

Плануючи покупку трендових речей на літо, перш за все дізнайтеся, які речі будуть переважати та зверніть увагу на те, що запропонували світові дизайнери для цього сезону.

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Тренди літа 2024

Стилістка Яна Платонова визначила добірку речей, які зараз є гарячими трендами. Спробуйте додати ці речі до свого гардероба, щоб залишатися стильними.

Мініспідниця з воланами

Такий фасон спідниці є доволі актуальним на літню пору року. Влітку вона гарно комбінується з будь-яким верхом та взуттям. В доповнення до оздоби можуть бути мереживні вставки.



Актуальні речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Яни Платонової

Масивні сережки

Акцентні сережки є гарячим трендом, які зроблять особливим навіть найпростіші образи. Стилістка навела навіть приклади кількох сережок, які є найактуальнішими цього сезону.



Модні речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Яни Платонової

Прозоре взуття

Влітку неймовірно популярним стане взуття з тонкої сітки. Найкраще виглядають варіанти балеток Мері Джейн з ремінцем. На нозі вони мають доволі мінімалістичний та красивий вигляд.



Трендові речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Яни Платонової

Топи з воланами

Такі топи були в моді понад 10 років тому. Особливо модними вони були в нульових і лише цього року повертаються до списку трендових елементів гардероба. Стилістка радить обирати подовжені варіанти топів, які нагадуватимуть туніку.



Красиві речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Яни Платонової

Бермуди

Такий фасон шортів все ще залишається актуальним, тому обирайте класичні варіанти вище колін та поєднуйте з футболками чи майками.



Стильні речі на літо 2024 / Фото з інстаграму Яни Платонової

Щодо цікавих речей, які увійшли в моду цього року – штани-саронг. Це гібридний виріб, який поєднав у собі все найкраще від штанів та спідниць. Такі штани вважаються втіленням вишуканості, елегантності та комфорту. Як їх носити – читайте в нашому матеріалі.