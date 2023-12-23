Який одяг буде в моді у 2024 році: головні тренди, про які вам треба знати

Завершується 2023 рік, а це означає, що час дізнатися, які ж тренди для нас підготували дизайнери у новому році. Мода постійно змінюється, тож і не дивно, що в новому сезоні ми зможемо для себе приміряти цікаві елементи гардероба, які вже зовсім скоро стануть набирати популярності.

Кожен сезон дивує нас своїми новинками в одязі, пише 24 Канал. Дизайнери постійно придумують якісь нові фішки у вбранні, які ми потім застосовуємо у своїх образах. Йдеться не лише про ориганальні фасони й кольори, але й про базове вбрання, до якого ми звикли.

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Мода циклічна, тож разом із трендовими елементами гардероба, бренди також пропонують класичні речі, без яких неможливо уявити наш повсякденний чи святковий образ.

Головні тренди 2024 року

Біла сукня

Білосніжна сукня завжди була в моді та цього сезону дизайнери вирішили зробити акцент саме на кольорі. Це універсальне плаття ви можете обирати в будь-якому фасоні ( на бретельках, бюстьє, з довгими руками) чи матеріалі (атлас, трикотаж, твід).

Шорти-боксери

Ось і приклад того, що мода циклічна. Шорти-боксери вже кілька сезонів тому вривалися в наші тренди, втім довго не протрималися на модних радарах. У 2024 році подовжені шорти стануть мастхевом на весняно-літній сезон.

Сумка-максі

Якщо ви слідкуєте за показами модних брендів, то могли помітити, що моделі виходили на подіум з величезними сумками, наче мішками, в які можна помістити все, що завгодно. У 2024 році такі сумки будуть не лише стильними, але й практичними.

Мінісукня

Крихітна сукня не потребує навколо себе списку переваг, чому саме її варто обрати. Ви й самі знаєте, що для дівчини таке плаття – чудова можливість продемонструвати стрункі ноги та відчути себе на всі 100.

Прозорість

А ще нас у 2024 році не відпустить мода на прозорі матеріалі. Це можуть бути сукні, штани чи спідниці з мереживом, блискітками та камінцями, родзинкою яких стане прозорий матеріал сіточка чи павутинка.

Біла сорочка

Ця річ завжди буде актуальною та ніколи не вийде з моди, втім дизайнери доволі часто використовували сорочку у своїх аутфітах, тому вам варто придбати для себе базовий фасон та міксувати з жакетами, куртками чи як самостійну одиницю разом з джинсами та штанами.