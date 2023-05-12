Модні тренди на літо 2023: які речі мають бути у вашому гардеробі

Мода на літнє вбрання не відрізняється сильно від того, що було в тренді весною. Деякі речі просто дещо форматувалися та замість штанів карго в моді будуть спідниці з кишенями, а популярні Adidas Samba змінились на іншу схожу модель.

Ми проаналізували, що носять зірки стрітстайлу та виділили кілька ключових трендів, які будуть в моді цього літа, пише 24 Канал.

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Кожен сезону у нас супроводжується бажанням оновити гардероб. Якщо ви не встигли придбати зараз кілька популярних позицій, то радимо придивитися до модних речей, які будуть на піку актуальності влітку. Ці речі обов’язково внесуть цікаву родзинку у ваш гардероб.

Спідниця карго

Місткі кишені штанів карго стрімко перекочували на спідниці довжини максі. Кремову спідницю вже встигла приміряти на собі Леоні Ганне. Саме така довжина буде актуальною цього літа.



Тренди на літо 2023 / Фото з Pinterest

Металік

Відтінок металік набирає популярності в осінньо-зимовий період, втім цього року він залишиться в трендах з нами ще й на літній сезон. Модниці обирають сукні у відтінку металік, штани, купальники та балетки.



Тренди на літо 2023 / Фото з Pinterest

Сукня з рюшами

Влітку дуже багато суконь будуть в моді з різноманітними рюшами. Вони можуть бути мінімалістичними, а можуть бути об’ємними та габаритними. Обирайте те, що вам більше до вподоби.



Тренди на літо 2023 / Фото з Pinterest

Максіспідниця

Весною в моді була спідниця з деніму, а от влітку звертайте увагу на спідниці з костюмною тканини. В ідеалі – вони мають бути низької посадки, а довжина має прикривати ваше взуття.



Тренди на літо 2023 / Фото з Pinterest

Жилетка

Жилетка з костюма як окрема одиниця знайшла своє місце в образах зі штанами палаццо та звичайними джинсами. Виглядає такий аутфіт дуже свіжо та цікаво.



Тренди на літо 2023 / Фото з Pinterest

Кросівки Adidas i Sporty&Rich

Влітку на заміну славнозвісним Adidas Samba прийдуть не менш стильні моделі схожі візуалом із зеленими смужками, які німецький бренд створив у колаборації з Sporty&Rich. Їх вже носят чимало знаменитостей та інфлюенсерів.



Тренди на літо 2023 / Фото з Pinterest

Квітковий чокер

Квіти заполонили цього року всі можливі речі – від вбрання до сумок та взуття. І в тренді не просто квітковий принт, а об’ємні бутони квітів. Найпопулярнішим аксесуаром на літо вважається квітковий чокер. Він доповнить ваші сукні з глибоким розрізом та базові аутфіти на основі футболки та жакету.



Тренди на літо 2023 / Фото з Pinterest