Мы проанализировали, что носят звезды стритстайла и выделили несколько ключевых трендов, которые будут в моде этим летом. 24 Канал.

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Каждый сезон у нас сопровождается желанием обновить гардероб. Если вы не успели приобрести сейчас несколько популярных позиций, то рекомендуем присмотреться к модным вещам, которые будут на пике актуальности летом. Эти вещи обязательно внесут интересную изюминку в ваш гардероб.

Юбка карго

Вместительные карманы штанов карго стремительно перекатылись на юбке длины макси. Кремовую юбку уже успела примерить на себе Леони Ганне. Именно такая длина будет актуальна этим летом.



Тренды на лето 2023 / Фото из Pinterest

Металлик

Оттенок металлик набирает популярность в осенне-зимний период, впрочем, в этом году он останется в трендах с нами еще и на летний сезон. Модницы выбирают платья в оттенке металлик, брюки, купальники и балетки.



Тренды на лето 2023 / Фото из Pinterest

Платье с рюшами

Летом очень много платьев будут в моде с разными рюшами. Они могут быть минималистичны, а могут быть объемными и габаритными. Выбирайте то, что вам больше нравится.



Тренды на лето 2023 / Фото из Pinterest

Максиюбка

Весной в моде была юбка из денима, а вот летом обращайте внимание на юбки из костюмной ткани. В идеале – они должны быть низкой посадки, а длина должна прикрывать вашу обувь.



Тренды на лето 2023 / Фото из Pinterest

Жилетка

Жилетка из костюма как отдельная единица нашла свое место в образах с брюками палаццо и обычными джинсами. Смотрится такой аутфит очень свежо и интересно.



Тренды на лето 2023 / Фото из Pinterest

Кроссовки Adidas i Sporty&Rich

Летом на замену знаменитым Adidas Samba придут не менее стильные модели схожие визуалом с зелеными полосками, которые немецкий бренд создал в коллаборации со Sporty&Rich. Их уже носят немало знаменитостей и инфлюэнсеров.



Тренды на лето 2023 / Фото из Pinterest

Цветочный чокер

Цветы заполонили в этом году все возможные вещи – от одежды до сумок и обуви. И в тренде не просто цветочный принт, а объемные бутоны цветов. Самым популярным аксессуаром на лето считается цветочный чокер. Он дополнит ваши платья с глубоким разрезом и базовые аутфиты на основе футболки и жакета.



Тренды на лето 2023 / Фото из Pinterest