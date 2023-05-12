Шкіряні штани чорного кольору – найпопулярніша модель, яку використовують у своїх образах модниці, пише 24 Канал. Це універсальна модель штанів, особливо в чорному кольорі та працює в різних сезонах і дрес-кодах.

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В осінньо-зимовий сезон ми носимо шкіряні штани зі светрами та чоботами, доповнюючи образи пальтом, а от у весняно-літній сезон штани можна довершувати футболками, майками та блузами й підбирати до них босоніжки, мюлі чи сандалі.

Зараз на модній арені перебувають штани широкого крою, менш популярними є штани skinny. Усі інфлюенсерки обирають штани з екошкіри, оскільки вони користуються широкою популярністю. Ви знайдете для себе на просторах інтернет-магазинів велику кількість штанів різних фасонів, крою та кольорів.

Штани з екошкіри дуже легко поєднуються з різноманітними майками, футболками, сорочками та жакетами. Також до них підходить будь-яке взуття – від в’єтнамок на підборах та босоніжок до кросівок і кедів. Зверніть увагу на кілька комбінацій, які дозволять виглядати вам у шкіряних штанах стильно і цікаво.

З корсетом

Поєднуйте широкі шкіряні штани з корсетом одного тону. Таким чином ви створите певний комбінезон, який дозволить вам отримати цікавий аутфіт. Не забудьте доповнити look взуттям на підборах.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest

З сорочкою

Поєднати штани з сорочкою – дуже простий спосіб створити ефектний look за мінімальних зусиль. Шовкову сорочку можете заправляти, а от білу сорочку оверсайз краще розстебнути та одягнути під низ майку чи топ.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest

З жакетом

Поєднання шкіряних штанів ідеально підійде для офісних буднів та прогулянки з друзями у вечірню пору. Обирайте жакети класичних кольорів, одягаючи під низ нейтральні тони майки чи футболки.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest

З босоніжками

Дуже ефектно виглядає поєднання штанів із босоніжками. Щоб образ виглядав елегантно, обирайте босоніжки чорного кольору, якщо ж захочете додати до аутфіту трохи акценту – робіть ставку на яскраве взуття.



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest



Стильні образи зі шкіряними штанами / Фото з Pinterest