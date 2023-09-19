Прозорість, денім та металік: головні тренди на Тижні моди в Нью-Йорку

У Нью-Йорку минув Тиждень моди, а це означає, що можна підбити підсумки модних тенденцій, які будуть нас супроводжувати в новому весняно-літньому сезоні 2024 року.

Американські бренди пропонують робити нам ставку на монохромні денімові образи, відтінки металік, на прозорі тканини, речі з драпіруванням і будуарні сліп-сукні.

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Прозорість

Відверте вбрання знайде своє відображення і в наступному сезоні. Багато брендів презентували на Тижні моди речі з прозорих тканин, а це означає, що мода на сексуальні сукні все ще залишатиметься з нами у 2024 році.



Тренди весняно-літнього сезону 2024 / Фото Vogue

Total denim

Денім останнім часом став доволі популярним, тож не буде здавати своїх позицій наступної весни. Носіть не просто джинсові спідниці чи просто джинси, але й додавайте зверху джинсові сорочки та куртки.



Тренди весняно-літнього сезону 2024 / Фото Vogue

Металік

Відтінок металік є модним восени 2023 року, втім продовжить свою актуальність ще на 2024 рік. Цей відтінок зайняв головні позиції на подіумах Нью-Йорка. Обирайте у відтінку металік куртку, штани, сумку чи сукню.



Тренди весняно-літнього сезону 2024 / Фото Vogue

Драпірування

Це один із головних трендів весняного сезону. Переплетення тканин і зборки прикрасили колекції багатьох брендів. Обирайте для себе сукні, адже саме вони будуть на піку популярності в новому сезоні.



Тренди весняно-літнього сезону 2024 / Фото Vogue

Сліп-сукні

Шовкові сукні на тонких бретельках у будуарному стилі — позачасова класика. Дизайнери постійно експериментують з фасонами, кольорами та дизайнами, пропонуючи нові версії цього елегантного вбрання.



Тренди весняно-літнього сезону 2024 / Фото Vogue