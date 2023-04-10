Fashion-світ дуже любить епатажні речі та провокаційні образи. Найчастіше до ефектних виходів вдаються зірки стрітстайлу, які люблять експериментувати та вражати своїми образами.

Читайте також 5 стильних француженок, які навчать вас модно одягатися

У модному просторі зараз курсують речі, які ви категорично не зможете зрозуміти, а от деякі залюбки захочете приміряти на собі.

Подвійні сумки

Тренд на подвійні сумки тягнеться ще з минулого літа. Дизайнери пропонують окрім однієї головної сумки, довершувати образи ще додатковою поясною сумкою чи носити додаткові клатчі. Виглядає такий тренд досить цікаво та незвично.



Незвичні тренди 2023 року / Фото з Instagram

Мотоциклетні куртки

Байкерські куртки увійшли в моду цієї весни з новим розмахом. Мотостиль повернувся в моду, тож тепер стильні дівчата обирають бомбери та куртки в стилі гонщиків "Формули 1". Це чудовий верхній одяг, якщо ви хочете поповнити свій гардероб ретроестетикою.



Незвичні тренди 2023 року / Фото з Instagram

Голі сукні

Знамениті зірки та модниці доводять своїми виходами, що отримати розкішний вигляд можна навіть з "голою" сукнею. Такий образ вимагає беззаперечної харизми та впевненості в собі, тож якщо ви таки захочете приміряти вбрання з прозорої тканини, то мусите бути дуже сміливими.



Незвичні тренди 2023 року / Фото з Instagram

Вихід без штанів

В образах "без низу" почали з’являтися Кендалл Дженнер і Белла Хадід ще в 2022 року. Образи без штанів видаються доволі дивакуватими, однак знамениті моделі без вагань виходили лише в одних трусах і колготках, тож наробили навколо своїх образів чимало шуму.



Незвичні тренди 2023 року / Фото з Instagram