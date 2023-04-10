Fashion-мир очень любит эпатажные вещи и провокационные образы. Чаще к эффектным выходам прибегают звезды стритстайла, которые любят экспериментировать и поражать своими образами.

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В модном пространстве сейчас курсируют вещи, которые вы категорически не сможете понять, а вот некоторые охотно захотите примерить на себе.

Двойные сумки

Тренд на двойные сумки тянется еще прошлым летом. Дизайнеры предлагают, кроме одной главной сумки, довершать образы еще дополнительной поясной сумкой или носить дополнительные клатчи. Смотрится такой тренд довольно интересно и необычно.



Необычные тренды 2023 года / Фото с Instagram

Мотоциклетные куртки

Байкерские куртки вошли в моду этой весной с новым размахом. Мотостиль вернулся в моду, и теперь стильные девушки выбирают бомберы и куртки в стиле гонщиков "Формулы 1". Это отличная верхняя одежда, если вы хотите пополнить свой гардероб ретроэстетикой.



Необычные тренды 2023 года / Фото с Instagram

Голые платья

Знаменитые звезды и модницы доказывают своими выходами, что получить роскошный вид можно даже с "голым" платьем. Такой образ требует безоговорочной харизмы и уверенности в себе, так что если вы захотите примерить наряды из прозрачной ткани, то должны быть очень смелыми.



Необычные тренды 2023 года / Фото с Instagram

Выход без штанов

В образах "без низа" начали появляться Кендалл Дженнер и Белла Хадид еще в 2022 году. Образы без штанов кажутся довольно странными, однако знаменитые модели без колебаний выходили только в одних трусах и колготках, поэтому наделали вокруг своих образов немало шума.



Необычные тренды 2023 года / Фото с Instagram