Дуті короткі черевики чорно, коричневого чи кремового кольору тепер є в гардеробі кожного модного блогера, пише 24 канал.

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Поєднують модниці такі дутики з базовими джинсами, з лосинами, штанами-карго, джогерами і трикотажними штанами. Хоч це взуття не дуже високим, але все одно воно дуже комфортне.

Це взуття чудово впорається з прогулянками і в сніг, і в дощ за рахунок своєї водонепроникної тканини. Обирайте на зиму модель з утепленою підкладкою і товстою підошвою, що не ковзає.

Зараз у моді дутики базових кольорів зі стильною регульованою шнурівкою та лаконічні пари на функціональній блискавці.

Дуже стильно виглядає лаконічне дуте взуття з короткими пуховиками, дублянками та шубами. Доповнюйте образ мінімалістичними сумками базових кольорів та головними уборами – шапкою біні, хутряною панамою чи утепленою бейсболкою.



Дутики – наймодніше взуття зими / Фото з Pinterest



Дутики – наймодніше взуття зими / Фото з Pinterest



Дутики – наймодніше взуття зими / Фото з Pinterest



Дутики – наймодніше взуття зими / Фото з Pinterest



Дутики – наймодніше взуття зими / Фото з Pinterest



Дутики – наймодніше взуття зими / Фото з Pinterest