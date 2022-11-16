2023 рік здивує всіх своїми моделями кросівок навіть найзатятіших фанаток снікерсів. На зміну класичним білим кедам приходять кросівки у стилі ретро, а також футуристичні варіанти.

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У новому році з’являться 5 моделей кросівок, які будуть носити всі трендсеттери, тож уважніше придивіться, якими моделями вам захочеться поповнити свій гардероб.

Ретро

Легендарна модель кросівок Adidas Samba з м’якої шкіри на гумовій підошві ще від літа 2022 року почали носити всі світові знаменитості. Такі кросівки має у своєму гардеробі Кендалл Дженнер, Емілі Ратажковскі, Кайя Гербер та багато інших. Саме ці кросівки посідають перше місце в трендах на 2023 рік.

New Balance 550

Модель кросівок New Balance 550 знову повертається у моду. Це взуття здобуло певну популярність у 2021 році, втім вже в новому році вони стануть комфортною та універсальною моделлю, якою можна буде доповнити будь-які кежуальні образи.

Грубий спорт

У моду повертаються кросівки для пішого туризму. Кросівки, які розробили для тривалого походу в гори, перекочували з магазинів спорядження для походів та туризму на полиці модних магазинів. У 2023 році ця модель кросівок допоможе створити образ, в якому буде поєднуватися мода і спорт.

Футуристика

У 2023 році футуризм набиратиме нових обертів. Колекції брендів поповнилися неоновими відтінками та космічним сріблом, які будуть в тренді впродовж усіх сезонів нового року.

Класична простота

Прості білі кросівки Air Force — ще один тренд 2023 року. Ця модель є однією з найкультовіших, розроблена близько 40 років тому та яка досі не втрачає своєї актуальності. Зараз ця модель кросівок є невід'ємною частиною модного гардеробу сучасної модниці.