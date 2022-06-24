Тренд на синьо-жовті речі: українські зірки підкорюють світ в патріотичних образах
Війна в Україні вже четвертий місяць є найважливішою темою не лише міжнародних політичних майданчиків, але й культурних подій. Моду на патріотичні образи транслюють в різних країнах українські знаменитості.
Від початку повномасштабного вторгення Росії в Україну, вітчизняні зірки активізувалися та всіляко допомагають нашій країні вибороти перемогу. Знамениті співачки збирають гроші на благодійних концертах, а телеведучі стали волонтерами.
Читайте також Тіна Кароль виступила на благодійному концерті в Мадриді в ефектній жовтій сукні
Тіна Кароль, Катя Осадча, Джамала, Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна та багато інших зірок розповідають своїй багатотисячній аудиторії про жахливу війну, а разом із тим допомагають тим, хто постраждав від неї в Україні.
З перших днів війни символічні для України кольори – синій та жовтий – стали найпопулярнішими не лише в нашій країні, але й цілому світі. І якщо гості Каннського кінофестивалю одягають на червоні доріжки розкішні сукні та аксесуари в синьо-жовтих кольорах, то для українців речі в кольорах прапора стали повсякденним вбранням.
У гардеробі кожної патріотки знайдуться речі в синьому та жовтому кольорі, які в час війни стали для нас надзвичайно символічними. Так, вирушаючи за кордон, або ж перебуваючи в себе вдома, відомі українські виконавиці та ведучі приміряють на собі речі в кольорах національного стяга, від якого перехоплює дух.
Це можуть бути святкові вишиванки, костюми, шарфи, футболки, взуття та навіть сережки у вигляді китиць калини, які для нас є дуже символічними.
Джамала
Катя Осадча
Тіна Кароль
Юлія Саніна
Потап і Настя Каменських
Леся Нікітюк
Світлана Бевза
Аліна Байкова
Катя Сільченко
Маша Єфросиніна