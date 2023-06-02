З чим носити спідницю довжини максі: найкращі літні образи

Влітку ми звикли носити короткі шорти та спідниці міні, втім цього сезону на піку популярності спідниці довжини максі. Саме з ними модниці найчастіше створюють стильні образи.

Якщо ви зайнялися оновленням свого гардероба, то радимо вам додати до списку покупок – джинсову чи атласну спідницю максі, пише 24 Канал. Ви можете обрати для себе спідницю костюмної тканини прямого силуету, атласну спідницю на високій посадці чи джинсову спідницю з розрізом на нозі.

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Дівчата найчастіше обирають спідницю в чорному, білому, блакитному чи синьому кольорі. Образи зі спідницями навесні доповнювали вінтажні куртки, бомбери та жакети, а от влітку варто довершувати свої аутфіти футболкою, топом чи жилеткою.

З футболкою і майкою

Образи з футболкою і майкою є найпопулярнішими серед всіх можливих аутфітів. Ці речі досить прості у стилізації, а створюють стильний та цікавий образ. Поєднуйте вбрання між собою одного кольору, щоб скласти монохромний look, або ж обирайте протилежні кольори, поєднуючи чорне з білим.



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

З топом і бра

Поекспериментуйте цього сезону з досить літнім вбранням – топом чи бра. Ви зможете створити ефектні та красиві образи для вечора чи вихідного дня. Доповнюйте такий look балетками, кедами чи босоніжками на підборах.



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Pinterest

З жилеткою

Костюмна жилетка зараз на піку популярності. Модниці носять жилетки зі штанами палаццо, втім з довгими спідницями максі вони матимуть також досить вражаючий вигляд.

Не забувайте доповнювати свої образи аксесуарами – сумкою під колір та образ та сонцезахисними окулярами.



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Instagram



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Instagram