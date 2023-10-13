Найцікавіші тренчі на осінь 2023: на що радять придивитися дизайнери

Ми звикли до бежевих тренчів, які є класикою на осінній сезон, втім дизайнери запропонували чимало інших фасонів та кольорів, на які варто звернути увагу.

Тренч – це універсальний верхній одяг незалежно від фасону та крою. Він пасує до будь-якого стилю та здатен додавати особливості будь-якому образові.

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Бежевий тренч

Тренч в бежевих відтінках – це вічна класика, яка ніколи не набридне. Цей тренч можна носити з джинсами, спортивним костюмом, спідницею та лоферами чи з чоботами на підборах.



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Сірий тренч

Цей колір є одним із наймодніших поточного сезону, тож однозначно заслуговує вашої уваги. Поєднуйте такий тренч з костюмними штанами палаццо чи одягайте до нього сорочку з краваткою.



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Шкіряний тренч

Такий тренч найкраще поєднувати з одягом прямого крою, щоб підкреслити характер тренча. Найкраще стилізується з таким тренчем вбрання у романтичному чи casual стилі.



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest

Чорний тренч

Це універсальна модель, яка поєднується з усім. Тренч у чорному кольорі можна римувати з будь-яким вбранням та взуттям. Щоб розбавляти образ, можете додавати яскраві речі – шапку, шарф чи сумку.



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото Pinterest