Найкращі сонцезахисні окуляри весни: стильні вироби на кожен день

Нарешті на вулиці довгоочікувана весна, а це означає, що сонце світитиме частіше, а разом із тим нам знадобляться сонцезахисні окуляри. На які моделі звернути увагу, щоб зробити правильну інвестицію у ваш гардероб – дивіться далі.

Сонцезахисні окуляри – це незмінний аксесуар в теплу пору року, пише 24 канал. Головне їхнє завдання – захистити наші очі від ультрафіолетового випромінювання. Та дівчатам важливо знайти не лише такі окуляри, які будуть мати позитивний вплив на очі, але й красиву модель, якою ми зможемо доповнювати наші образи.

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Зараз все частіше сонцезахисні окуляри використовуються як модні атрибути до наших виходів, а зірки їх одягають навіть в пасмурну погоду. Окуляри вдало доповнюють образ, виділяють нас з натовпу та додають певного шарму.

Fashion 24 склав добірку стильних сонцезахисних окулярів на весняно-літній сезон, серед яких ви зможете знайти свою улюблену пару.

Дзеркальні

Такі окуляри поєднують у собі функціональність та стиль. Вони були створені у 1930-х роках і от майже 100 років не втрачають своєї популярності та завжди займають списки трендових аксесуарів на літо.



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest

Вузькі чорні

Окуляри з вузькою оправою найбільше люблять стрітстайл зірки – Белла та Джіджі Хадід, Гейлі Бібер, Дуа Ліпа та інші. Окуляри з 2000-х років посіли особливе місце в серці модниць, тож вважаються їхнім улюбленим аксесуаром.



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest

З білою оправою

Окуляри з білою оправою – чудова інвестиція у ваш гардероб. Влітку вони будуть гарно поєднуватися з сумкою в білому кольорі або ж з речами в пастельних кольорах, хоч варто зазначити, що окуляри з білою оправою стають гарним акцентом в монохромному чорному вбранні.



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest

Кольорові

Окуляри з кольоровими лінзами та оправами – чудовий аксесуар для літньої пори. Вони досить цікаві, тож додадуть обличчю певної яскравості та сяйва. З такими окулярами ви точно будете в полі зору.



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest



Стильні окуляри на весняно-літній сезон / Фото з Pinterest