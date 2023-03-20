9 найкращих трендових речей на весну, без яких вам не обійтися: топова добірка

Українська стилістка Яна Платонова розповіла у своєму блозі, який вона веде в інстаграмі, про 9 найпопулярніших позицій серед верхнього одягу.

Стилістка вирішила поділитися головними ключовими трендами сезону. Найзатятіші модниці цього сезону полюють за кедами Adidas, балетками з ремінцем, сумки з деніму, пов’язки та багато інших речей.

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Як виглядає увесь список трендових речей, які заполонили подіуми та з’явилися в гардеробах багатьох стрітстайл-зірок – дивіться нижче.

Кеди Adidas

Низькі кеди від Adidas в ретро-стилістиці – абсолютний тренд сезону. Найбажанішою моделлю вважаються Adidas Samba, втім можна також обрати схожі моделі.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Балетки

Непомітно фокус уваги з масивного взуття змістився на мінімалістичні балетки з дитячим лейтмотивом – ремінцем, які були в кожного з нас у садочку чи початкових класах.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Skinny scarf

Такий аксесуар вас точно не зігріє, втім підвищить градус стилю.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Сумки з деніму

Цього сезону денім просто на піку популярності, тож дизайнери вирішили створити з джинсу ще й сумки.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Спідниці А-силуету

Спідниця А-силуету лише починає набирати обертів, але, ймовірно, є великі шанси того, що вона приживеться у нашому гардеробі.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Пов’язки на голову

Це один із найдоступніших трендів, який може дозволити собі кожна дівчина. Обирайте пов’язки нейтральних кольорів, які зможете легко поєднати зі своїми образами.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Спідниці та сукні максі

Довжина максі зараз перебуває на піку популярності. Додавайте у свій гардероб довгі сукні та спідниці з розрізами будь-якої тканини. Зараз популярним є все – від атласу до деніму.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Перлини

Перлини цього сезону повернуться в наші скриньки з аксесуарами, тож можете вже довершувати ними свої образи, оскільки – це класика, яка не виходить з моди.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram

Бомбери

Популярність бомберів цього сезону дуже велика, тож додайте до тренчів та косух ще й цю річ, яка зараз трендова та бажана серед всіх модниць.



Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram