9 найкращих трендових речей на весну, без яких вам не обійтися: топова добірка
Джерело:інстаграм Яни Платонової
Українська стилістка Яна Платонова розповіла у своєму блозі, який вона веде в інстаграмі, про 9 найпопулярніших позицій серед верхнього одягу.
Стилістка вирішила поділитися головними ключовими трендами сезону. Найзатятіші модниці цього сезону полюють за кедами Adidas, балетками з ремінцем, сумки з деніму, пов’язки та багато інших речей.
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Як виглядає увесь список трендових речей, які заполонили подіуми та з’явилися в гардеробах багатьох стрітстайл-зірок – дивіться нижче.
Кеди Adidas
Низькі кеди від Adidas в ретро-стилістиці – абсолютний тренд сезону. Найбажанішою моделлю вважаються Adidas Samba, втім можна також обрати схожі моделі.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Балетки
Непомітно фокус уваги з масивного взуття змістився на мінімалістичні балетки з дитячим лейтмотивом – ремінцем, які були в кожного з нас у садочку чи початкових класах.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Skinny scarf
Такий аксесуар вас точно не зігріє, втім підвищить градус стилю.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Сумки з деніму
Цього сезону денім просто на піку популярності, тож дизайнери вирішили створити з джинсу ще й сумки.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Спідниці А-силуету
Спідниця А-силуету лише починає набирати обертів, але, ймовірно, є великі шанси того, що вона приживеться у нашому гардеробі.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Пов’язки на голову
Це один із найдоступніших трендів, який може дозволити собі кожна дівчина. Обирайте пов’язки нейтральних кольорів, які зможете легко поєднати зі своїми образами.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Спідниці та сукні максі
Довжина максі зараз перебуває на піку популярності. Додавайте у свій гардероб довгі сукні та спідниці з розрізами будь-якої тканини. Зараз популярним є все – від атласу до деніму.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Перлини
Перлини цього сезону повернуться в наші скриньки з аксесуарами, тож можете вже довершувати ними свої образи, оскільки – це класика, яка не виходить з моди.
Модні речі на весняно-літній сезон / Фото з Instagram
Бомбери
Популярність бомберів цього сезону дуже велика, тож додайте до тренчів та косух ще й цю річ, яка зараз трендова та бажана серед всіх модниць.