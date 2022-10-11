8 стильних светрів на осінь: модні поєднання показує француженка Жюлі Феррері
Французька архітекторка вже стала справжньою іконою стилю. Вона прославилася своєю любов’ю до модних образів. Жюлі Феррері часто демонструє стильні образи, які може повторити кожна модниця. Ми обрали 8 цікавих образів зі стильними светрами на осінь, на які варто звернути увагу.
Жовтень – холодний місяць, тож нам доведеться вже відкласти легкі гольфи та витягнути з шафи теплі светри, пише 24 канал. Або ж вам варто придивитися до стильних образів Жюлі Феррері та придбати щось із її стильних светрів, які вона поєднує з джинсами, штанами та спідницями.
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Светр – це базовий елемент осіннього гардероба. Він зігріває в холодний та дощовий день, під час носіння забезпечує комфорт, а от трендовий фасон та колір додає йому особливої родзинки.
Жюлі Феррері з міста Аяччо, що на Корсиці, є втіленням справжньої француженки. Вона обожнює мінімалістичний крій та стриманий стиль в образах. Її аутфіти завжди продумані до найменших деталей.
Також інфлюенсерка любить нейтральні кольори, які притаманні француженкам. Її база відтінків складається з чорних, коричневих, білих та бежевих речей. Та попри це, в Жюлі є кілька яскравих речей, які створюють у її образі особливий шарм.
Надихаючись образами фешіоністи, прокидається бажання повторити її цікаву стилізацію речей, яка складаються з вбрання, яке є в гардеробі кожної модниці.
У Жюлі Феррері є бездоганне відчуття стилю, тому всі її образи заслуговують особливої уваги. Цієї осені радимо звернути увагу на білий кардиган з чорними ґудзиками, який француженка поєднала з супертрендовою довгою спідницею, на синій светр оверсайз з білими смужками, який Жюлі вдало доповнила білими джинсами.
Обираючи светр з коричневими смужками, модниця поєднала їх з кавовими штанами. Щоб додати образу святковості, обирайте светр з додаванням спідниці. Жюлі Феррері обрала світло-коричнвий виріб, який довершила коричневими чоботами.
У моді також залишаються светри з коміром, теплі вироби з горловиною та класичні чорні светри, які вдало доповнюються з твідовою спідницею у гусячу лапку.