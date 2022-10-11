Жовтень – холодний місяць, тож нам доведеться вже відкласти легкі гольфи та витягнути з шафи теплі светри, пише 24 канал. Або ж вам варто придивитися до стильних образів Жюлі Феррері та придбати щось із її стильних светрів, які вона поєднує з джинсами, штанами та спідницями.

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Светр – це базовий елемент осіннього гардероба. Він зігріває в холодний та дощовий день, під час носіння забезпечує комфорт, а от трендовий фасон та колір додає йому особливої родзинки.

Жюлі Феррері з міста Аяччо, що на Корсиці, є втіленням справжньої француженки. Вона обожнює мінімалістичний крій та стриманий стиль в образах. Її аутфіти завжди продумані до найменших деталей.

Також інфлюенсерка любить нейтральні кольори, які притаманні француженкам. Її база відтінків складається з чорних, коричневих, білих та бежевих речей. Та попри це, в Жюлі є кілька яскравих речей, які створюють у її образі особливий шарм.

Надихаючись образами фешіоністи, прокидається бажання повторити її цікаву стилізацію речей, яка складаються з вбрання, яке є в гардеробі кожної модниці.

У Жюлі Феррері є бездоганне відчуття стилю, тому всі її образи заслуговують особливої уваги. Цієї осені радимо звернути увагу на білий кардиган з чорними ґудзиками, який француженка поєднала з супертрендовою довгою спідницею, на синій светр оверсайз з білими смужками, який Жюлі вдало доповнила білими джинсами.

Обираючи светр з коричневими смужками, модниця поєднала їх з кавовими штанами. Щоб додати образу святковості, обирайте светр з додаванням спідниці. Жюлі Феррері обрала світло-коричнвий виріб, який довершила коричневими чоботами.

У моді також залишаються светри з коміром, теплі вироби з горловиною та класичні чорні светри, які вдало доповнюються з твідовою спідницею у гусячу лапку.