Топ-5 речей, яких треба позбутися цієї осені негайно

Усі ми любимо оцінювати трендові позиції в новому сезоні, але ще більше звертаємо увагу на антитренди, які можуть вмить зіпсувати образ. Від яких речей треба відмовитися цього сезону – читайте далі.

Речі, які ще зовсім недавно були для нас модними та стильними, на жаль, вже втратили свою актуальність. Від якого вбрання треба відмовитися восени та що обрати натомість, щоб чудово виглядати – читайте в матеріалі.

Читайте також Тренди осені 2022: які речі є зараз модними

Антитренди осені 2022

Замшеві ботфорти

Часи, коли замшеві ботфорти були трендовими вже давно минули. Тепер такі чоботи-панчохи, що повторюють контури ніг вважаються антитрендовими.

Краще зверніть увагу на лаковані ботфорти, які представили майже всі дизайнери на Тижні моди. Саме таке взуття зараз є суперпопулярним.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Довжина до колін

Зараз сукнями чи спідницями до колін вже нікого не здивуєш, а от довжиною максі – так. Тому, якщо ви ще не придбали до свого гардеробу стильної сукні на осінь, то забудьте про речі до колін. Вони виглядають не надто трендово. Якщо ж хочете показати всім, що ви добре знаєтеся на моді – тоді придивіться до суконь та спідниць довжини максі.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Штани скіні

Вже кілька сезонів штани скіні присутні в кожній антитрендовій добірці. Чомусь не всі готові розпрощатися з цими комфортними штанами, однак вони вже давно не є модними. Краще обирайте стильні штани палаццо, які чудово підходять під осіннє взуття – на плоскій підошві чи на підборах.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Великий рюкзак

Демна Гвасалія спричинив великий резонанс на показі нової колекції, випустивши на подіум модель з великим сміттєвим пакетом. Інші бренди також представили щось схоже та презентували величезні сумки, в яких поміститься все – від ноутбука до книжок та навіть боксу з ланчем. Тому забудьте цього сезону про рюкзаки та зробіть ставку на сумки.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue

Картатий тренч

Сказати, що картатий цієї осені є антитрендом вийде не зовсім, втім з гардеробу варто прибрати тренч з цим принтом. Натомість краще зробити ставку на шкіряні моделі, які пасуватимуть всім дівчатам, які втомилися від класичних бежевих тренчкотів та хочуть додавати у свій гардероб щось стильне та модне.



Антитренд осені 2022 / Фото з Pinterest



Тренд осені 2022 / Фото з Vogue