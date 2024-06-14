У чорній сукні та незвичній зачісці: Тіна Кароль підкорила дивовижним образом

Співачка Тіна Кароль здивувала публіку новим амплуа. Виконавиця постала у відеоролику в незвичному для себе образі та навіть з новою зачіскою.

Тіна Кароль любить ділитися з підписниками ефектними кадрами з фотосесій чи концертів. Зірка українського шоу-бізнесу ретельно підбирає для себе вбрання, яке кожного разу зачаровує величезну армію прихильників.

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Нещодавно співачка опублікувала новий відеоролик, на якому заспівала пісню "Стерва" та захопила майже 2-мільйонну аудиторію новим незвичним аутфітом, який вже зібрав чимало позитивних компліментів.

Ефектний образ Тіни Кароль

Співачка одягнула сексуальну корсетну сукню з мережива в довжині міні, яка підкреслила зону декольте, талію та стрункі ноги виконавиці. Вбрання Тіна Кароль придбала від українського бренду Statnaia Corsets.

Свій образ білявка вирішила доповнити мереживними рукавичками чорного кольору з плісируванням від української дизайнерки Наді Дзяк. Незвичним в образі Тіни стала зачіска. Співачка постійно з’являється зі своєю фірмовою укладкою, втім цього разу постала у високому хвості.

Візажистка зробила для співачки насичений макіяж з акцентом на чорні повіки та довершила мейк насиченою темно-червоною помадою.

Прихильники одразу відзначили незвичний look Тіни та засипали її приємними коментарями:

"Ого, вау, такий образ крутий. Тіні гарно з хвостом! Щось нове!";

"Просто відібрало мову!";

"Пожежа!";

"Неймовірна жінка, красуня, співуча пташка України!";

"Шикарна та розкішна жінка!".

Нагадаємо, востаннє Тіна Кароль потрапила в мережу в новому образі під час концерту Юлії Саніної з гурту The Hardkiss. На подію співачка приміряла плісировану сукню від українського бренду Jamemme за 73 тисячі гривень.