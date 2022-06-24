Тіна Кароль виступила на благодійному концерті в Мадриді в ефектній жовтій сукні

Співачка Тіна Кароль продовжує виступати на благодійних концертах за кордоном на підтримку України. Нещодавно знаменитість вийшла на сцену в розкішній сукні у Мадриді.

Тіна Кароль з перших днів війни невпинно допомагає нашій країні. Артистка постійно їздить Європою та дає благодійні концерти. У травні співачка відправилася навіть до Японії, де також виступила перед величезною аудиторією.

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Тіна Кароль у Мадриді

Навіть під час війни Тіна Кароль ретельно підходить до вибору своїх образів та кожного разу вражає на сцені своїми розкішними сукнями. Цього разу знаменитість одягнула розкішну сукню з глибоким розрізом на нозі та шлейфом. Жовте плаття на одне плече доповнене ефектним розрізом у зоні декольте.

Бренд сукні невідомий, втім фасон дуже нагадує українську марку Lever Couture. Тіна Кароль доволі часто одягає кутюрні речі саме від цього бренду.

Образ знаменитості доповнили мінімалістичні сріблясті босоніжки та її фірмова укладка волосся, а також насичений макіяж з акцентом на червоних губах.

Тіна Кароль заспівала свою популярну пісню, яка зараз особливо є актуальною "Україна – це ти" та пісню "Вільна", яку вона записала разом з фронтвуменкою гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Наприкінці благодійного концерту разом з усіма іншими українськими артистами виконавиця заспівала гімн України.



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з Orest



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з Instagram



Розкішний образ Тіни Кароль / Фото з Instagram

Як користувачі реагують на образ співачки:

"Це неперевершена краса";

"Найкращий посол. Розумний і талановитий, зі стилем.Можливість носити такий колір – це чудово";

"Сукня – це щось. Тіні дуже личить";

"Тіна, ви просто неймовірна".

Тіна Кароль в сукні Lever Couture



Тіна Кароль виступила у кутюрній сукні на благодійному концерті / Фото з фейсбуку