Тіна Кароль одягнула блискучу сукню з оголеною спиною: фото зухвалого образу

Співачка Тіна Кароль показала підписникам свою нову фотосесію. На кадрах виконавиця постала в бездоганній сукні з відкритою спиною.

Тіна Кароль є втіленням жіночності та елегантності. Співачка часто позує перед камерою у спокусливих сукнях, костюмах та комбінезонах. Зірка українського шоу-бізнесу постійно робить ставку на розкішні образи, підкреслюючи свою витончену фігуру.

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У своєму інстаграмі, за яким стежить майже 2 мільйони підписників, Тіна опублікувала чарівні фото, які зробила в стильному платті. Співачка обрала сукню, яка робить тіло візуально стрункішим. Нові світлини для Тіни зробив один із її улюблених фотографів Михайло Федорак.

Образ Тіни Кароль

Співачка позувала у сукні довжини міді всіяній блискітками. Плаття мало розріз в зоні декольте та повністю оголювало спину. Вбрання співачка придбала в бутику Symbol.

Фотосесія була зроблена у світлій студії. Тіна постала в мінімалістичному образі, розпустивши волосся, створивши мокрий ефект. Знаменитість нанесла природний макіяж з акцентом на світло-бордові губи. Нові фото підписники оцінили та вже засипали співачку приємними коментарями.

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