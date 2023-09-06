Тіна Кароль постала перед камерою українського фотографа Михайла Федорака у діловому образі з цікавими деталями.

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Тіна Кароль для Vogue Portugal

Співачка одягнула білосніжну сорочку, поверх якої одягнула подовжений приталений жакет та трендову спідницю максі чорного кольору.

Образ знаменитості довершував металевий опуклий корсет у вигляді жіночих оголених грудей. Вбрання Тіна обирала виключно від українських брендів. Для глянцю вона обрала бренди ARTICLE, JEAN GRITSFELDT, SANTA BRANDS та Nué.

Стилісти зробили співачці природний макіяж та довершили образ легкою укладкою з хвилястим волоссям.

В інтерв’ю співачка розповіла про свою пісню One Nation Under Love, яку вона випустила до Дня Незалежності. Цю композицію, створену з Дайан Уоррен, номінували на престижну премію Греммі.

"Пісня "One Nation Under Love", написала Дайан Уоррен, стала символом єдності довкола України на світовій арені, як у соціальному, так й у політичному плані. У музичному сенсі це складна пісня, вона вимагає потужного вокалу, музичної грамотності. Проте для мене це не лише цікавий творчий досвід, а й можливість говорити зі світом про Україну, використати вплив культурної дипломатії. Ми маємо постійно пояснювати за кордоном, що це масштабне вторгнення в нашу державу – бо агресор, не спить і робить проти нас свою підступну пропаганду", – сказала Тіна Кароль для Vogue Portugal.



Тіна Кароль у розкішній фотосесії / Фото інстаграм @tina_karol



Тіна Кароль у розкішній фотосесії / Фото інстаграм @tina_karol



Тіна Кароль у розкішній фотосесії / Фото інстаграм @tina_karol