У чорному топі: Тіна Кароль відпочивала вдома у спокусливому образі – фото з заміського будинку

Схоже, що Тіна Кароль після тривалого перебування за кордоном повернулася додому. Вона показала кілька фото з заміського будинку, який будувала разом з покійним чоловіком. Увагу привернув спокусливий домашній образ виконавиці.

Кілька кадрів з відпочинку вдома Кароль поширила в інстаграм-сторіс. Під час війни вона частіше публікує подібний контент, пускає прихильників у свій особистій простір.

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Спокусливий домашній look Тіни Кароль

Виконавиця зробила кілька кадрів, відпочиваючи на терасі свого заміського будинку. Цей дім вона будувала ще з покійним чоловіком Євгеном Огіром. Зараз проводить там час разом із сином, або ж сама.

На нових фото Тіна позувала у чорному топі на широких бретелях і лосинах. Таке вбрання чудово підкреслило спокусливу та спортивну фігуру виконавиці. Волосся вона вклала рівно та забрала на бік, а на обличчі зробила макіяж з чорною тушшю на віях і нюдовою помадою на губах.



Тіна Кароль вдома / Скриншот інстаграм-сторіс співачки



Тіна Кароль вдома / Скриншот інстаграм-сторіс співачки