Несколько кадров отдыха дома Кароль распространила в инстаграм-сторис. Во время войны она чаще публикует подобный контент, пускает поклонников в свое личное пространство.

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Соблазнительный домашний look Тины Кароль

Исполнительница сделала несколько кадров, отдыхая на террасе своего загородного дома. Этот дом она строила еще с покойным мужем Евгением Огиром. Сейчас проводит там время вместе с сыном, или сама.

На новых фото Тина позировала в черном топе на широких бретелях и лосинах. Такой наряд прекрасно подчеркнул соблазнительную и спортивную фигуру исполнительницы. Волосы она уложила ровно и забрала на бок, а на лице сделала макияж с черной тушью на ресницах и нюдовой помадой на губах.



Тина Кароль дома / Скриншот инстаграм-сторис певицы



Тина Кароль дома / Скриншот инстаграм-сторис певицы