У сукні за понад 100 тисяч гривень: Тіна Кароль приголомшила елегантним образом від Balmain

Тіна Кароль знову привернула увагу публіки своїм елегантним стилем. Цього разу артистка з'явилася в ефектній сукні-жакеті за понад 100 тисяч гривень.

Розкішний наряд вона продемонструвала під час зйомок п'ятого випуску свого авторського проєкту "Дім звукозапису", де її гостею стала загадкова інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna, яка вперше засвітила своє обличчя.

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Чорна сукня-жакет з вовни від французького дому високої моди Balmain ідеально підкреслила витончену фігуру Тіни Кароль. Цікаво, що вартість цієї сукні в Україні становить 108 945 гривень, хоча зі знижкою її можна придбати за 65 358 гривень.

Образ виконавиці доповнили чорні лакові підбори, а волосся було накручене та зібране у пучок. Макіяж зірка обрала нюдовий.

Нагадаємо, нещодавно у Львові Тіна Кароль та SHUMEI вперше наживо заспівали спільний трек під назвою "Дзвони". Співачка з'явилася перед публікою у приголомшливій довгій чорній сукні. Вбрання вирізнялося сміливим дизайном: напівпрозора тканина, вишукані вирізи по боках та на нозі. Особливу увагу привернула відкрита спина, що додала образу зірки ще більше елегантності.