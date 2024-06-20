Виконавиця є справжньою іконою стилю. Тіна є однією з небагатьох зірок українського шоу-бізнесу, яка виділяється стильними й красивими образами, в яких постає на сцені чи у фотостудії.

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Співачка відома своєю любов’ю до спокусливого вбрання, а якщо й обирає щось строге, то не боїться навіть в таких образах продемонструвати сексуальність.

У своєму інстаграмі, за яким стежить майже 2 мільйони прихильників, Тіна Кароль продемонструвала ефектний образ.

Тіна Кароль в штанному костюмі

Цього разу виконавиця відмовилась від розкішних суконь та обрала для себе чорний класичний костюм. Тіна позувала у студії та одягнула для зйомки штани палаццо та жакет, який приміряла на оголене тіло.

На одній зі світлин співачка навіть привідкрила зону декольте та оголила груди. Вона розпустила волосся та залишила прямим, зробивши лише кучері на передніх пасмах.

Аутфіт Тіна Кароль доповнила бежевими слінгбеками та доволі природним макіяжем з коричневими губами. Як завжди, співачка обрала зіркового фотографа Михайла Федорака, який останнім часом робить всі зйомки для виконавиці.

Прихильники виконавиці вже встигли відреагувати на кадри та написали чимало приємних коментарів:

"Фотосесія бомба";

"Вау! Фото нереальні";

"Неймовірна красуня";

"Wow, чекала на подібну фотосесію";

"Останнім часом Тіна така різна, то концертне вбрання, то піксель, то локони, то хвіст. І тут зовсім інша".

Тіна Кароль й справді вражає своїми різними образами. Нещодавно вона з’явилася перед фанатами у чорній мереживній сукні, яку доповнювали рукавиці, а свій образ довершила високим хвостом. Як виглядала Тіна Кароль можете побачити в нашому матеріалі.