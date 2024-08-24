За 11 тисяч гривень: Тіна Кароль одягнула золоту підвіску у вигляді тризуба

24 серпня Україна святкує День Незалежності. У цей день всі одягають вишиванки, демонструючи таким чином свою ідентичність та любов до держави. Співачка Тіна Кароль ще не встигла похизуватися вишиванкою, але показала на собі неймовірну прикрасу.

Виконавиця дуже часто демонструє своїм прихильникам стильні та бездоганні образи. У Тіни чудовий смак до речей, тож певним чином вони є натхненням для своїх підписників, оскільки постійно з’являється в ніжних та жіночних образах, які можна повторити.

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Співачка любить влаштовувати фотосесії у студії, але разом з тим показує звичайні фото зі студії чи буденного життя. Нещодавно Тіна поділилася базовим образом з неймовірною прикрасою.

Тіна Кароль в красивому аксесуарі

Виконавиця постала перед камерою на тлі красивих зелених кущів у молочній звичайній сукні довжини міді. Вона розпустила волосся, зробила зачіску у своєму стилі з піднятим проділом та довершила look природним макіяжем.

Особливою родзинкою співачки стала її прикраса. Тіна Кароль одягнула золотий ланцюжок з кулоном у вигляді тризуба. Підвіска виконана технікою ажур з назвою "Оберіг волі" створена до 33-річчя Дня Незалежності України. На сайті бренду такий ювелірний аксесуар коштує 10 900 гривень.

"Велич та символіка тризуба – це знак волі та могутності", – написала Тіна Кароль у коментарі.

Підписники співачки, як завжди, засипали зірку українського шоу-бізнесу приємними словами та зазначили, що Тіна має неперевершений і бездоганний вигляд.