Тіна Кароль зачарувала різдвяним образом, але фанати засипали її обурливими коментарями

Українська співачка Тіна Кароль поділилася у своєму інстаграмі атмосферним відеороликом в різдвяному вбранні. Білявка приміряла ніжний зимовий аутфіт та заколядувала.

Тіна Кароль завжди вражає своїх прихильників бездоганними образами. Білявка вміє не лише ефектно виглядати в розкішних сукнях та костюмах, але й в базовому образі, який складається зі звичайних речей.

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Знаменитість вирішила заспівати традиційну колядку «Нова радість стала» в атмосферній локації, яка передає дух Різдва. Тіна всілялася у велике білосніжне крісло з пухом, а позаду неї красувалися червоні ялинки та кущі всипані снігом. Доволі багато снігу було й під ногами.

Образ Тіни Кароль

Співачка одягнула традиційний різдвяний светр білосніжного кольору з горловиною створений в різноманітних святкових візерунках синього та червоного кольору. Такі светри стають особливо популярними в період свят, адже відображають на собі увесь новорічно-різдвяний настрій із зимовими візерунками.

Верх Тіна доповнила білосніжними лосинами та коричневими черевиками. До них знаменитість одягнула коричневі рукавиці.

Тіна Кароль багато років тому випустила відеоролик "Різдвяна історія з Тіною Кароль", в якому виконувала традиційні українські колядки. Цього разу знаменитість вчергове заколядувала, втім прихильників її інтерпретація не сподобалась, тож вони засипали її негативними відгуками:

"Чому "звезда" ясна не зірка?";

"Колядку і ту спаплюжила своїм кривляням..Гидко на неї дивитися";

"Якась неповага";

"Сидіти і ноги перекидати. Мабудь перепутала пісню";

"Це що за...знущання над колядкою???Жах".

Втім фанати все ж таки залишили позитивні відгуки та зазначили, що люблять колядки у виконанні Тіни й не обійшли увагою її атмосферний образ: