Тіна Кароль одягнула на оголене тіло пальто за 90 тисяч гривень: бездоганна фотосесія

Тіна Кароль нещодавно зробила фотосесію у вбранні від українського бренду. Співачка опублікувала відверті світлини, на яких вона позує в пальто, яке одягнула на оголене тіло.

Українська виконавиця поділилася зі своїми підписниками новою серією світлин, які зробив для неї фотограф Антон Кулаковський.

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Тіна Кароль позувала перед камерою у синьому пальто довжини максі від українського бренду A.M.G. Пальто з колекції весна-літо 2022 коштує на сайті бренду 2500 доларів (понад 90 тисяч доларів).

Костюм від цього бренду перша леді України Олена Зеленська обрала для зустрічі з першою леді Франції Бріджит Макрон.

Тіна Кароль одягнула розкішне пальто на оголене тіло. Такий спокусливий образ для співачки придумала стилістка Ольга Ревуцька. Особливого шарму додало золотисте кольє на шиї та зачіска у стилі мокрого ефекту.

Візажистка Наталія Стрільчук зробила для співачки природний макіяж в нюдових тонах. Виконавиця опублікувала кілька вражаючих світлин на білому тлі.

"Крізь лихоліття і війну водночас, наш обов'язок – бути вже на висоті у всьому. Творити, надихати, бути креативними. Наша місія, окрім захисту Батьківщини, відкрити світові нову державу, де все досконало. Від суспільства до сервісу. Все інше ми відбудуємо. Я люблю нашу країну і наш світ в ній", – підписала світлини Тіна Кароль.



Ефектна фотосесія Тіни Кароль / Фото з Instagram



Ефектна фотосесія Тіни Кароль / Фото з Instagram



Ефектна фотосесія Тіни Кароль / Фото з Instagram