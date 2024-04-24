Тіна Кароль зачарувала стильним весняним образом: красиве фото
Джерело:Тіна Кароль
Співачка Тіна Кароль вкотре вразила прихильників бездоганним образом. Виконавиця позувала перед камерою у весняному вбранні, обравши для себе незвичний тренч.
Тіна Кароль любить дивувати своїх прихильників світлинами з фотосесій, втім не забуває показувати свої буденні образи. На своїй сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала кілька кадрів у красивому вбранні.
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Образ Тіни Кароль
Співачка одягнула білу футболку з надписом від українського бренду Katelab, який шиє базові футболки з гербом для президента України. До верху вона підібрала темно-сині джинси довжиною до щиколотки.
Зверху виконавиця одягнула вкорочений тренч світло-графітового відтінку. Цікаво, що такі тренчкоти зараз вкрай рідко носять. Інфлюенсерки та модниці обирають довгі варіанти або шкіряні тренчі в карамельних чи бордових кольорах.
Вкорочений верхній одяг Тіна також обрала від українського бренду BlastOutStudio. Свій look виконавиця завершила чорними лоферами та білими шкарпетками.
Нові світлини зірка українського шоу-бізнесу зробила в переході на Кловській вулиці. За її словами, це місце дуже аутентичне, не змінюється крізь роки.
Тут все про гармонію та аутентичність крізь роки. Єдиний такий у світі. Дуже атмосферний. "Кожен подих, серце зводить від весняної краси Києва", – додала співачка.
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