Світ з Україною: як іноземні бренди підтримують країну та створюють одяг в синьо-жовтих кольорах

З перших днів війни Україну підтримує увесь світ. З Росії не лише пішли всі можливі бренди, але й перерахували чималі кошти на потреби українців. На знак солідарності іноземні дизайнери почали створювати речі в кольорах нашого державного прапора.

Увесь світ всіма можливими способами допомагає людям, які вимушені були покинути свої домівки, які обстрілюють та бомблять ворожі окупанти.

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Все частіше бренди створюють капелюхи, шапки, аксесуари та взуття синьо-жовтого кольору з відсиланням до державного прапора України. Переважно усі створені речі є благодійними, тож кошти перераховують в різноманітні фонди, які допомагають всім людям, які постраждали від війни, яку розпочали в мирній країні рашисти.

Грузинський бренд Keburia створив стильні синьо-жовті капелюхи на знак підтримки українців. Коштує такий капелюх 3 тисячі євро. Усі гроші з продажів підуть на гуманітарну допомогу українському населенню.

На знак солідарності з Україною шотландці заснували новий вид тартану, який називається "Ukraine fоrever" ("Україна назавжди"). Компанія Great Scot, яка створила новий тартан, обіцяє всі кошти від продажу надіслати на гуманітарну допомогу українцям.



З'явився новий вид тартану в синьо-жовтих кольорах / Фото з Daily Record

Нідерландська скульпторка та дизайнерка прикрас Бібі ван дер Вельден створила сережки у вигляді алігаторів на підтримку України. Кошти з продажу будуть передані фонду UNICEF, який спрямує їх на підтримку українських дітей і дітей-біженців.



Скульпторка створила сережки на підтримку України / Фото з Artnet

Американська акторка Джуліанна Мур разом з дизайнеркою Алессандрою Бруніальті створила шапки в кольорах українського прапора. Усі гроші з продажу будуть передані на пожертвування українцям.

Грузинська дизайнерка Лало Бакрадзе проявила підтримку та солідарність з Україною. Вона створила туфлі на підбрах та слінгбеки в синьо-жовтих кольорах.

Американський бренд Bode висловив свою солідарність з Україною та представив новий виріб. Дизайнери презентували класичну білосніжну сорочку з вишитим вручну на кишені українським прапором.

Усі гроші з продажу цієї сорочки будуть направлені на допомогу дітям, які постраждали від війни в Україні.

Нью-Йоркський бренд Rowing Blazers створив благодійну футболку, кошти з продажу якої будуть перераховані на підтримку Фонду допомоги дітям у кризовій ситуації після вторгнення Росії в Україну.