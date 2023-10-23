Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері дуже часто показує у своєму інстаграм-профілі найкращі образи, які обов’язково хочеться повторити.

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Модниця з Корсики володіє всіма тонкощами для створення цікавого та ефектного вигляду. Щоб навчитися самостійно складати образу, вам варто навчитися ефектну надивленості. Профіль Жюлі Феррері – клондайк модних стилізацій, тож ви точно знайдете щось для себе.

Зосереджуючи свою увагу на светрах, ми обрали 3 найкращі вироби, які точно вам знадобляться цього сезону.

Червоний

Восени червоний вважається найпопулярнішим кольором осені, тож светр – чудова річ, завдяки якій цей колір можна застосувати у своїх образах. Жюлі поєднує його з сірими джинсами, втім ви можете для себе будь-який колір джинсів або стилізувати з чорними, сірими, кремовими чи білими штанами.

На замочку

Светри на замочку все ще залишаються актуальними. Красиво виглядають вироби благородного коричневого кольору, які гарно поєднаються зі штанами палаццо чи мініспідницями в парі з чоботами на підборах.

З коміром

Комір також не покидає трендів, тож на такі светри також варто звернути увагу. Жюлі Феррері обрала для себе розслаблений варіант, який поєднала з білими штанами та уггами.