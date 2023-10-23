Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери очень часто показывает в своем инстаграмм-профиле лучшие образы, которые обязательно хочется повторить.

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Модница из Корсики владеет всеми тонкостями для создания интересного и эффектного вида. Чтобы научиться самостоятельно складывать оскорбление, вам стоит научиться эффектной наглядности. Профиль Жюли Феррери – клондайк модных стилизаций, так что вы точно найдете что-то для себя.

Сосредотачивая свое внимание на свитерах, мы выбрали 3 лучших изделия, которые точно вам понадобятся в этом сезоне.

Красный

Осенью красный считается самым популярным цветом осени, так что свитер – отличная вещь, благодаря которой этот цвет можно применить в своих образах. Жюли сочетает его с серыми джинсами, впрочем, вы можете для себя любой цвет джинсов или стилизовать с черными, серыми, кремовыми или белыми брюками.

На замочке

Свитера на замочке все еще остаются актуальными. Красиво смотрятся изделия благородного коричневого цвета, которые хорошо сочетаются с брюками палаццо или мини-юбками в паре с сапогами на каблуке.

С воротником

Воротник также не покидает трендов, так что на такие свитера также стоит обратить внимание. Жюли Феррери выбрала для себя расслабленный вариант, сочетающийся с белыми брюками и уггами.