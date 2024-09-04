Светр американського дідуся стане трендом осені: його захочуть носити всі

Дизайнери вирішили додати в тренди на осінь цікаву новинку та запозичили у свої колекції класичний светр американського дідуся 1990-х років.

Він не є якоюсь новинкою, але на певний час вийшов з моди та про нього всі забули, а тепер знову буде актуальним. Його можна носити з лоферами, костюмами в тонку смужку чи вовняними пальтами. Дідусів светр має ромбовий візерунок у всіх можливих відтінках.

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Осінньо-зимовий сезон буде багатий на повернення модних тенденцій минулих десятиліть. Ключовим елементом стане светр з відомою нам всім назвою аргайл. Візерунок спочатку був частиною шотландського тартану, а згодом його популяризував британський бренд Pringle. Справжній фурор він викликав у 1920-х роках завдяки герцогу Віндзорському. З роками він втратив актуальність, але тепер тріумфально повернувся на подіуми провідних брендів.

Стилісти кажуть, що светр з цим візерунком стане головним акцентом в осінньому сезоні. Вбрання з’явилося у колекціях брендів Bottega Veneta, Prada, Gant і Ganni. Вони представили не лише светри, але й поло.



Цікавий светр на осінь 2024 / Фото Vogue



Актуальний светр на осінь 2024 / Фото Vogue



Трендовий светр на осінь 2024 / Фото Vogue

Принт аргайл поєднує в собі традиції та сучасність. Можна сказати, що він є такою собі класикою, тож є актуальним крізь роки. Втім його важливо правильно інтегрувати у гардероб. Найкраще його поєднувати з базовими джинсами, штанами чи спідницями чорного кольору. Важливо, щоб в образі на контрасті був лише светр, а не зливалось кілька візерунків.

Провідні глянці почали зазначати у своїх матеріалах, що такі светри можна придбати не лише в магазинах, але й у вінтажних магазинах, стоках чи секонд-хендах. Таким чином вони пропонують звертатися нам до sustainable-fashion – стійкої моди.