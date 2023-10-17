Без нього не обійтися: светр з подвійними рукавами – тренд осені 2023

Цієї осені в моді один ефектний фасон, який просто неможливо обійти увагою – светр з подвійними рукавами. Звичний трикотаж переосмислили чимало брендів та вирішили по-новому представити звичний для нас светр.

Светр з додатковим набором рукавів можна зав’язати на плечах, накинути на лікті чи затягнути на талії. Шанувальником цього оригінального дизайну є Джонатан Андерсон. Він використовував додаткові рукави у своїх образах для брендів Loewe і у JW Anderson.

Читайте також Як виглядає наймодніший светр на осінь: цікаві моделі, які сподобаються всім

У своїх колекціях бренди використовували не лише светри з подвійними рукавами, але й сукні довжини міді. Варто зазначити, що на сукнях з коротким рукавом додаткові довгі рукави відіграють особливе значення, адже вбрання сприймається набагато ефектніше.

Така трикотажна родзинка є не лише ексцентричним моментом в образі, але й демонструє вишуканість. Обирайте для себе на осінь класичні білі, молочні чи сірі кольори, втім можете робити ставку на яскравий відтінок.

Трикотажні сукні поєднуйте з лоферами та білими шкарпетками, чоботами челсі та високим взуттям на підборах. Светри з додатковими рукавами можете поєднувати з базовими джинсами, лосинами чи штанами палаццо. Також не забувайте про стильні спідниці довжини максі, які досі не втрачають популярності.

Додамо, що з таким светром вам навіть вдасться досягнути естетики Old Money, адже светр виглядає доволі благородно, особливо, якщо ви придбаєте його якісного матеріалу та в дорогому кольорі.



Трендові светри осені 2023 / Фото Vogue



Трендові светри осені 2023 / Фото Vogue



Трендові светри осені 2023 / Фото Vogue



Трендові светри осені 2023 / Фото Vogue