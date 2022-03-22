Супермодель Сінді Кроуфорд підтримала українців та закликає допомагати біженцям

56-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд підтримала українців. Також вона закликає всіх небайдужих відгукнутися та допомогти коштами біженцям, які були вимушені залишити свої домівки.

Ще на початку березня Сінді Кроуфорд опублікувала у своєму інстаграмі допис, в якому зазначила чимало організацій, які допомагають українцям. Нещодавно манекенниця заявила, що знову хоче бути корисною, тому додала в свій інстаграм-профіль новий пост.

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Знаменита модель пише, що хоче бути хоч чимось корисною для людей, які потребують підтримки та допомоги, адже ми всі "перебуваємо на одній планеті".

"Останні кілька тижнів я була не дуже активною в Instagram. У світі так багато душевного болю та боротьби, і, як і багато хто з вас, я гублюся й розгублююся, думаючи, що я можу зробити, щоб допомогти, змінити ситуацію? Цього тижня я прилетіла додому й подивилася у вікно, побачила ці небесні хмари й подивився на нашу прекрасну планету. Єдине, що я змогла - це молитися. Моліться за зцілення і нагадайте собі, що ми більше схожі, ніж різні. Я збираюся й надалі додавати деякі ресурси та організації для підтримки біженців в Україні та в усьому світі", – написала Сінді Кроуфорд.